В выходные на Кубани прогнозируют потепление. В Сочи воздух прогреется до 16 °С

Краснодарский край

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Синоптики прогнозируют небольшое потепление в Краснодарском крае 24 и 25 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, 24 и 25 ноября на Кубани осадков не ожидается, местами туман. Днем термометры покажут 2-7 °С, местами на юге до 10 °С, ночью похолодает до -1...-6 °С. Ветер переменный, 4-9 м/с.

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На Черноморском побережье также без осадков. Ночные температуры — -2...+3 °С, 25 ноября потеплеет до 2-7 °С. Днем ожидается 6-11 °С, местами по югу 14 °С. В Сочи ночью будет 4-9 °С, днем столбики термометров поднимутся до 11-16 °С. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик 12-17 м/с.

В Краснодаре в выходные будет солнечная погода. Ночью будет -1...-4 °С, дневные температуры — 3-6 °С. Ветер южный, 1-2 м/с.

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