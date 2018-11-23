Жителя Адыгеи будут судить за незаконную рубку дуба на 800 тыс. рублей

Адыгея

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В Адыгее 34-летнего местного жителя обвинили в незаконной вырубке леса

Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, в августе 2018 года мужчина незаконно срубил дуб в лесном массиве возле поселка Каменномостского Майкопского района. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 800 тыс. рублей.

Предварительное следствие окончено, в ближайшее время материалы уголовного дела направят в Майкопский районный суд.

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