Жителя Адыгеи будут судить за незаконную рубку дуба на 800 тыс. рублей
Адыгея Маша Томилина
В Адыгее 34-летнего местного жителя обвинили в незаконной вырубке леса
Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, в августе 2018 года мужчина незаконно срубил дуб в лесном массиве возле поселка Каменномостского Майкопского района. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 800 тыс. рублей.
Предварительное следствие окончено, в ближайшее время материалы уголовного дела направят в Майкопский районный суд.
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