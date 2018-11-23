На Кубани машина врезалась в дерево и загорелась

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 22 ноября автомобиль BMW врезался в дерево, пострадали три человека

Авария произошла около 11:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 22-летний водитель BMW-525 превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. После этого машина загорелась.

В результате ДТП водителя и двух пассажиров машины госпитализировали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ГИБДД ДТП
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