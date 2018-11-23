Житель Челябинской области похитил трехлетнюю дочь и скрывался с ней в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе судебные приставы нашли жителя Челябинской области, который похитил свою трехлетнюю дочь у матери

В Троицком отделе судебных приставов Челябинской области 14 августа возбудили исполнительное производство, по которому мужчина должен был отдать трехлетнюю дочь ее матери. За неделю до этого отец вместе с девочкой уехал в неизвестном направлении. Его объявили в розыск 28 августа.

Полиция установила, что мужчина передвигается, используя сайт для поиска попутчиков. Позже появилась информация, что он может быть в Анапе, так как мать должника отправила туда посылку через транспортную компанию по перевозке грузов.

Сотрудники ФССП из Анапы с фотографией отца и дочери обошли все магазины вокруг дома женщины, которая получила посылку. В одном из супермаркетов продавцы опознали мужчину.

После этого знакомая пристава, которая работает в банке, рассказала, что к ней на работу приходила закрыть кредит пожилая женщина с похожей девочкой. Сотрудники ФССП вычислили место жительства пенсионерки и установили за ним наблюдение. В это же время в Анапу выехала мать ребенка.

Приставы задержали мужчину, когда он переносил сумки, готовясь к переезду. Девочка, увидев мать, сама побежала к ней. Женщина с дочкой уже отправились домой, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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Житель Челябинской области похитил трехлетнюю дочь и скрывался с ней в Анапе

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