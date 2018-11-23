Три человека погибли в ДТП под Краснодаром

Под Краснодаром 23 ноября произошла автомобильная авария, жертвами которой стали три человека

Авария случилась около 5:15 на 2-м км трассы хутор Белый — Темрюк — Краснодар возле поселка Белозерного. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречку и столкнулся с машиной Toyota, за рулем которой был 57-летний мужчина.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также 32-летняя пассажирка Toyota. Второго пассажира иномарки с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.