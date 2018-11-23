Три человека погибли в ДТП под Краснодаром
Под Краснодаром 23 ноября произошла автомобильная авария, жертвами которой стали три человека
Авария случилась около 5:15 на 2-м км трассы хутор Белый — Темрюк — Краснодар возле поселка Белозерного. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречку и столкнулся с машиной Toyota, за рулем которой был 57-летний мужчина.
В результате ДТП погибли оба водителя, а также 32-летняя пассажирка Toyota. Второго пассажира иномарки с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
View this post on Instagram
Жесткая авария произошла утром 23 ноября в поселке Белозерном. По предварительным данным, 23 ноября около 05.15 в районе поселка Белозерного автомобиль «Шкода» под управлением 45-летнего жителя Славянска-на-Кубани выехал на встречную полосу, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе УМВД РФ по г. Краснодару. - Там иномарка столкнулась с автомобилем «Тойота», которым управлял 57-летний житель Тюменской области. На месте происшествия скончались оба водителя, а также 32-летняя пассажирка автомобиля «Тойота». Еще один пассажир это иномарки был доставлен в больницу. Источник kubnews.ru
Чем заняться в выходные 24‑25 ноября
Интервью с куратором Музыкального микрорайона
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.