Три человека погибли в ДТП под Краснодаром

View this post on Instagram

Жесткая авария произошла утром 23 ноября в поселке Белозерном. По предварительным данным, 23 ноября около 05.15 в районе поселка Белозерного автомобиль «Шкода» под управлением 45-летнего жителя Славянска-на-Кубани выехал на встречную полосу, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе УМВД РФ по г. Краснодару. - Там иномарка столкнулась с автомобилем «Тойота», которым управлял 57-летний житель Тюменской области. На месте происшествия скончались оба водителя, а также 32-летняя пассажирка автомобиля «Тойота». Еще один пассажир это иномарки был доставлен в больницу. Источник kubnews.ru