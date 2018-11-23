На Дону при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

В Новошахтинске 22 ноября произошел пожар, в котором погиб один человек

В 13:55 спасатели получили сообщение о возгорании в одноэтажном многоквартирном доме на улице Сеченого. В 14:43 пожарные потушили огонь на площади 100 кв. метров.

В результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По факту возгорания проводится проверка.