В Адыгее на реконструкцию районной больницы потратили 10 млн рублей

В ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Адыгеи завершили реконструкцию центральной районной больницы

Ремонт провели на средства резервного фонда президента России. Всего на реконструкцию и новое оборудование направили более 10 млн рублей.

Торжественное открытие больницы после капитального ремонта состоялось 22 ноября с участием главы Республики Адыгеи Муратом Кумпиловым. Он осмотрел отремонтированные палаты и кабинеты поликлиники, детского отделения больницы, клинико-диагностической лаборатории. Теперь при помощи нового оборудования в районной больнице можно проводить диагностику на самом современном уровне.

В больнице везде заменили окна, инженерные сети, провели внутренние отделочные работы, установили новое оборудование и создали все необходимые условия для лечения пациентов и работы медперсонала.

Главврач больницы Руслан Панов и пациенты поблагодарили руководство республики за внимание к нуждам жителей района и решение давней проблемы реконструкции больницы. Лечебное учреждение было введено в эксплуатацию в 1976 году, за это время здесь такого масштабного ремонта не проводилось, сказал Панов.

Во время общения с медработниками Кумпилов обратил внимание на необходимость постоянного повышения квалификации врачей и внимательного отношения к пациенту.

«Мы делаем все возможное, чтобы создавать в больницах комфортные условия, соответствующие нормам и требованиям. Это — наша обязанность и ответственность перед населением за повышение качества жизни. Мы продолжим создавать условия для вашей работы и лечения пациентов, но от вас зависит качество медицинской помощи. Ваш труд — один из самых благородных и нужных в обществе. Это вдвойне накладывает ответственность за выполнение своего профессионального долга. Даже самое современное оборудование не сможет заменить медицинского работника. Нужен профессионализм врача и забота о пациенте», — отметил Мурат Кумпилов.