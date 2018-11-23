В Ростове задержали парня, который развращал 14-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону парня заподозрили в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки
По версии следствия, 18 ноября пьяный 23-летний молодой человек на улице Нагорной подошел к ранее знакомой ему 14-летней школьнице и совершил против нее действия сексуального характера.
Установлено, что парень уже был судим за незаконный оборот наркотиков и секс с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.
Молодого человека задержали 21 ноября. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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