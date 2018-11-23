В Тбилисской заложили аллею в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Краснодарский край

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В станице Тбилисской 21 ноября состоялась торжественная закладка аллеи в память о погибших на афганской земле воинов-интернационалистов

«15 февраля исполнится 30 лет со дня, когда последняя колонна советских войск пересекла советско-афганскую границу, тем самым завершив афганскую войну. Участие в военных действиях приняли и жители Тбилисского района», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Участие в закладке аллеи приняли глава района Евгений Ильин, глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин, участники военных событий, общественники и школьники. Они почтили память погибших воинов и вместе высадили растения.

Улицу Шпилевую украсили деревья багряника европейского.

Тбилисский район
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В Тбилисской заложили аллею в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана
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