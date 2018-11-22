В Краснодаре КамАЗ насмерть сбил женщину

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской 22 ноября женщина погибла под колесами грузовика

Авария произошла около 13:00 на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, женщина переходила дорогу перед грузовиком, когда КамАЗ начал движение. На этом участке нет зебры, но есть знак пешеходного перехода. По словам очевидцев трагедии, женщина была вместе с ребенком.

В отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару порталу Юга.ру подтвердили смерть пешехода. В ведомстве уточнили, что о ребенке пока ничего не известно.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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В Краснодаре КамАЗ насмерть сбил женщину
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