В Краснодаре КамАЗ насмерть сбил женщину
В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской 22 ноября женщина погибла под колесами грузовика
Авария произошла около 13:00 на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, женщина переходила дорогу перед грузовиком, когда КамАЗ начал движение. На этом участке нет зебры, но есть знак пешеходного перехода. По словам очевидцев трагедии, женщина была вместе с ребенком.
В отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару порталу Юга.ру подтвердили смерть пешехода. В ведомстве уточнили, что о ребенке пока ничего не известно.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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Восточно-Кругликовская убила человека. Это перекресток с Черкасской. Светофоров нет, разметки нет. Все едут как попало. Виноватых как бы тоже нет. Но они есть. За каждым решением, которое привело к этой смерти, стоит конкретный человек с конкретной долей вины. #ЧПКраснодар #Краснодар #typodar
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