В Краснодаре КамАЗ насмерть сбил женщину

View this post on Instagram

Восточно-Кругликовская убила человека. Это перекресток с Черкасской. Светофоров нет, разметки нет. Все едут как попало. Виноватых как бы тоже нет. Но они есть. За каждым решением, которое привело к этой смерти, стоит конкретный человек с конкретной долей вины. #ЧПКраснодар #Краснодар #typodar