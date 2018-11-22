В поселке Тимашевского района открыли парк

В поселке Советском Тимашевского района 21 ноября состоялось открытие парка

В зеленой зоне сделали аллею с фонарями, скамейками, кустарниками и деревьями. В парке предусмотрено место под детскую площадку, оборудование для нее уже купили. Всего на благоустройство потратили 5 млн рублей.

На открытии присутствовали глава района Андрей Палий, его заместители, представители местной администрации и подрядчика, жители поселка. Для них устроили концерт.

Парк благоустроили по партийному проекту «Городская среда» в рамках программы «Комфортная среда». В следующем году планируют благоустроить еще несколько сельских поселений Тимашевского района.

«Для многих населенных пунктов, особенно небольших, участие в "Городской среде", по сути, единственная возможность для благоустройства. В местных бюджетах денег не хватает, в федеральном — есть», — отметил глава района.

Палий рассказал, что в поселке Комсомольском строят офис врача общей практики, уже приступили к ремонту Дома культуры. Планируется отремонтировать дорогу к поселку Новому, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.