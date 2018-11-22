В Белореченском районе водитель грузовика задавил свою двухлетнюю дочь
Краснодарский край Валерия Дульская
В поселке Комсомольском Белореченского района 21 ноября грузовик задавил двухлетнего ребенка
Авария произошла около 16:00 на улице Школьной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем грузовика BAW парковался возле своего дома. Мужчина не заметил свою двухлетнюю дочь, которая играла на земле, и наехал на нее.
От полученных травм девочка умерла на месте.
Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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