В Белореченском районе водитель грузовика задавил свою двухлетнюю дочь

В поселке Комсомольском Белореченского района 21 ноября грузовик задавил двухлетнего ребенка

Авария произошла около 16:00 на улице Школьной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем грузовика BAW парковался возле своего дома. Мужчина не заметил свою двухлетнюю дочь, которая играла на земле, и наехал на нее.

От полученных травм девочка умерла на месте.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.