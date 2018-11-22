В Белореченском районе водитель грузовика задавил свою двухлетнюю дочь

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Комсомольском Белореченского района 21 ноября грузовик задавил двухлетнего ребенка

Авария произошла около 16:00 на улице Школьной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем грузовика BAW парковался возле своего дома. Мужчина не заметил свою двухлетнюю дочь, которая играла на земле, и наехал на нее.

От полученных травм девочка умерла на месте.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Белореченский район ГИБДД Дети ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области продавец детских игрушек торговал марихуаной
В поселке Тимашевского района открыли парк
В Краснодаре при пожаре спасли трех человек
В Белореченском районе водитель грузовика задавил свою двухлетнюю дочь
В ГИБДД хотят приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
В Крыму из-за античной усадьбы перенесут участок железной дороги

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале