В ГИБДД хотят приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует ввести новые меры по борьбе с пьянством за рулем

Список препаратов и весь законопроект разработает ГИБДД вместе с Минздравом России.

В пункте 2.7 ПДД запрещается управлять автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Однако в ст. 12.8 КоАП РФ об этом ничего не говорится. В ГИБДД предлагают восполнить этот пробел и ввести ответственность за применение некоторых препаратов, передает RT со ссылкой на начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александра Быкова.

Одним из примеров запрещенных лекарств Быков назвал димедрол. В медицинском акте должно указываться наименование и концентрация препарата в крови, а не вывод о наличии или отсутствии опьянения.

«В идеале стоило бы сделать специальные пометки на этих препаратах, чтобы автомобилисты понимали, что после их употребления за руль садиться нельзя», — отметил Быков.

Также в ГИБДД рассказали о желании создать всероссийскую базу медицинских противопоказаний, в которую врачи смогли бы вносить данные о тех, кому запрещено управлять машинами. В Минздраве заявили, что при создании такой программы произойдет разглашение врачебной тайны.

«Мы это понимаем и не просим никаких лишних сведений, нам просто важно знать, можно этому человеку управлять автомобилем или нет», — прокомментировал представитель ГИБДД.

Кроме того, планируется обязать водителей сдавать анализы при возвращении прав.