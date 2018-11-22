В Геленджике будут судить гражданина Украины, который в 2017 году связал и убил женщину и ее дочь

В Геленджике будут судить мужчину, который в апреле 2017 года залез в дом в селе Дивноморском и перерезал горло женщине и ее 13-летней дочери

Врачи провели судебно-медицинскую экспертизу и установили, что 28‑летний гражданин Украины страдает хроническим психическим расстройством. Он не осознавал и не руководил своими действиями при совершении преступления.

Мужчину обвиняют по п. «а, в, д, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направили в суд.

Как сообщали Юга.ру, 2 октября 2017 года в частном доме в садоводческом товариществе «Медик-2» села Дивноморского соседи нашли мумифицированные останки 56-летней женщины и ее 13-летней дочери. Полицейские 5 октября того же года задержали 27-летнего приезжего из Украины с крупной партией наркотиков. Он рассказал, что 15 апреля 2017 года решил ограбить местную жительницу. Когда хозяйка дома увидела незнакомца, она начала кричать и попыталась закрыть дверь. Мужчина помешал ей это сделать, после чего проник внутрь, ударил женщину по голове, связал руки и ноги скотчем и перерезал горло.

После убийства злоумышленник заметил 13-летнюю дочь погибшей, которая стала свидетельницей преступления. Тогда мужчина аналогичным образом связал девочку и убил. Молодой человек обыскал дом и похитил бытовую технику, телефон и автомобиль ВАЗ-2109, который позже продал.

Следствие также выяснило, что 7 апреля 2017 года мужчина пил спиртное со своим знакомым в садоводческом товариществе «Рассвет» в Брянской области. Во время употребления алкоголя злоумышленник не менее восьми раз ударил собутыльника ножом по голове, шее и конечностям.