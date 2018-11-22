В Чечне спасли годовалую девочку из задымленной квартиры

В Старопромысловском районе Грозного вечером 21 ноября произошло задымление в жилом доме

За помощью обратилась местная жительница, которая вышла в магазин, оставив в квартире годовалую девочку, но не смогла попасть внутрь, потому что замок на двери заклинило.

Пожарные проникли в квартиру, вынесли ребенка из задымленного помещения, перекрыли газ и открыли окна. Они установили, что хозяйка квартиры перед выходом не выключила газ. Ребенок в это время сидел на полу на детском коврике и не успел надышаться газом.