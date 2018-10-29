В Шахтах при пожаре погиб десятимесячный ребенок
Ростовская область Наталья Евсикова
В Шахтах Ростовской области 28 октября произошел пожар, в котором погиб один человек
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании в частном доме на улице Добролюбова поступила в 10:23. Пожарные выехали на место происшествия и ликвидировали огонь в 10:40. Площадь пожара составила 40 кв.м. В результате происшествия погиб десятимесячный ребенок.
Причина пожара устанавливается.
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