В Шахтах при пожаре погиб десятимесячный ребенок

Ростовская область

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В Шахтах Ростовской области 28 октября произошел пожар, в котором погиб один человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании в частном доме на улице Добролюбова поступила в 10:23. Пожарные выехали на место происшествия и ликвидировали огонь в 10:40. Площадь пожара составила 40 кв.м. В результате происшествия погиб десятимесячный ребенок.

Причина пожара устанавливается.

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