На Дону электростанцию и духовное училище включили в список охраняемых памятников культуры
В Новочеркасске и Азове для двух памятников культуры установили зоны охраны
Соответствующее постановление подписали в правительстве Ростовской области 21 ноября.
Особый статус получила первая электростанция в Азове, которая заработала в 1913 году. Вторым охраняемым объектом стал двухэтажный особняк бывшего духовного училища в Новочеркасске, построенный в середине XIX века.
Теперь на территории охранной зоны этих объектов запрещено строить капитальные здания и сооружения, транспортные магистрали и развязки. Кроме того, нельзя устанавливать вышки сотовой связи и прокладывать инженерные коммуникации, рассказали в управлении информационной политики правительства региона.
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