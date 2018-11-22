На Дону электростанцию и духовное училище включили в список охраняемых памятников культуры

В Новочеркасске и Азове для двух памятников культуры установили зоны охраны

Соответствующее постановление подписали в правительстве Ростовской области 21 ноября.

Особый статус получила первая электростанция в Азове, которая заработала в 1913 году. Вторым охраняемым объектом стал двухэтажный особняк бывшего духовного училища в Новочеркасске, построенный в середине XIX века.

Теперь на территории охранной зоны этих объектов запрещено строить капитальные здания и сооружения, транспортные магистрали и развязки. Кроме того, нельзя устанавливать вышки сотовой связи и прокладывать инженерные коммуникации, рассказали в управлении информационной политики правительства региона.