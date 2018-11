В Кабардино-Балкарии врачи достали пулю из груди мужчины, которая пробыла там 30 лет

View this post on Instagram

#листать⏩ Пуля, которая находилась в грудной клетке около 30 лет, «решила себя проявить» болями, усиливающимися при движениях. ————————————— Пациент К., 1954 гр, в течении полутора месяцев начал испытывать боли и дискомфорт в области грудной клетки. В связи с чем, обратился в торакальное отделение РКБ. На обзорной рентгенограмме 1️⃣ выявлено инородное тело. Для уточнения была произведена компьютерная томография (КТ) 2️⃣, которая показала, что инородное тело частично находилось в плевральной полости. Операционной бригадой в составе: хирурги - Тутуков А.Б., Дыгов В.М., Надаль Абутог., анестезиолог - Маршенкулова М.Х., операционная мс - Керефова Н.,клинические ординаторы - Эрсинбаева В., Дадов М., Ашурова С. произведено малотравматичное оперативное вмешательство с использованием С-дуги 3️⃣ Инородное тело извлечено, пациент после полученной консервативной терапии выписан. Контрольный рентген снимок 4️⃣