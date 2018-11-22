В Кабардино-Балкарии врачи достали пулю из груди мужчины, которая пробыла там 30 лет

Медики Республиканской клинической больницы (РКБ) Кабардино-Балкарии провели операцию пациенту, в груди которого находилась пуля

В торакальное отделение РКБ обратился 64-летний мужчина с жалобой на боли и дискомфорт в области грудной клетки, которые появились полтора месяца назад.

Рентген и томография показали инородный предмет в теле мужчины, который частично находился в плевральной полости. Хирурги провели операцию и извлекли пулю, которая пробыла в грудной клетке пациента около 30 лет, сообщили 22 ноября в инстаграме РКБ.

Мужчина прошел курс терапии, после чего его выписали из больницы.