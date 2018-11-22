Кубанские врачи впервые в России вылечили панкреатит, сохранив поджелудочную

В Краснодаре врачи впервые в России провели операцию по удалению камней из протоков, сохранив при этом поджелудочную железу

В Краевую клиническую больницу № 2 поступил мужчина, который много лет страдал тяжелой хронической формой панкреатита, то есть заболеванием поджелудочной железы, когда в протоках образуются камни (вирсунголиты). Ранее пациентов с такими недугами лечили с помощью хирургического вмешательства, приводящего к инвалидности.

Особенность этого заболевания в том, что вирсунголиты очень твердые, к ним плотно прилегают стенки панкреатического протока. Поэтому у врачей не всегда получается ввести зонд, захватить и достать камни.

Сначала к мужчине применили наркоз. После этого в его двенадцатиперстную кишку ввели специальный аппарат, который разрушил камни электрическим разрядом. Из-за тока вирсунголит распался на несколько частей, которые врачи смогли захватить и вытащить зондом. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.