Кубанские врачи впервые в России вылечили панкреатит, сохранив поджелудочную

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре врачи впервые в России провели операцию по удалению камней из протоков, сохранив при этом поджелудочную железу

В Краевую клиническую больницу № 2 поступил мужчина, который много лет страдал тяжелой хронической формой панкреатита, то есть заболеванием поджелудочной железы, когда в протоках образуются камни (вирсунголиты). Ранее пациентов с такими недугами лечили с помощью хирургического вмешательства, приводящего к инвалидности. 

Особенность этого заболевания в том, что вирсунголиты очень твердые, к ним плотно прилегают стенки панкреатического протока. Поэтому у врачей не всегда получается ввести зонд, захватить и достать камни. 

Сначала к мужчине применили наркоз. После этого в его двенадцатиперстную кишку ввели специальный аппарат, который разрушил камни электрическим разрядом. Из-за тока вирсунголит распался на несколько частей, которые врачи смогли захватить и вытащить зондом. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Здравоохранение Краснодар Медицина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Северском районе возбудили уголовное дело против мужчины, избившего пенсионерку
Компания ИКЕА продолжит строительство «Мега Адыгея-Кубань» под новым названием
У побережья Крыма затонула баржа с зерном из Ростова
В Кабардино-Балкарии врачи достали пулю из груди мужчины, которая пробыла там 30 лет
Кубанские врачи впервые в России вылечили панкреатит, сохранив поджелудочную
На Кубани автомобиль насмерть сбил пешехода

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале