У побережья Крыма затонула баржа с зерном из Ростова

Ростовская область, Крым

Распечатать

У побережья Крыма в Азовском море затонула баржа, груженная зерном

Происшествие случилось на выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров. Это 600 метров от берега, восточнее мыса Хрони. Баржа перевозила 3,3 тонны зерна. Порт приписки Ростов-на-Дону. Жертв и пострадавших нет, сообщила 22 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Сейчас устанавливают владельца груза и причину затопления. Движение судов не затруднено. Разлива топлива нет.

Крым Происшествия Судоходство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Компания ИКЕА продолжит строительство «Мега Адыгея-Кубань» под новым названием
У побережья Крыма затонула баржа с зерном из Ростова
В Кабардино-Балкарии врачи достали пулю из груди мужчины, которая пробыла там 30 лет
Кубанские врачи впервые в России вылечили панкреатит, сохранив поджелудочную
На Кубани автомобиль насмерть сбил пешехода
В Туапсинском районе на АЗС сгорел автомобиль

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале