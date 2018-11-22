У побережья Крыма затонула баржа с зерном из Ростова
Ростовская область, Крым Наталья Евсикова
У побережья Крыма в Азовском море затонула баржа, груженная зерном
Происшествие случилось на выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров. Это 600 метров от берега, восточнее мыса Хрони. Баржа перевозила 3,3 тонны зерна. Порт приписки Ростов-на-Дону. Жертв и пострадавших нет, сообщила 22 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
Сейчас устанавливают владельца груза и причину затопления. Движение судов не затруднено. Разлива топлива нет.
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