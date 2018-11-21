«Локомотив-Кубань» в гостях одолел «Тофаш»

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в овертайме обыграли турецкий «Тофаш» в матче Еврокубка

Встреча, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 99:105 (16:18, 25:26, 30:24, 19:22, 9:15). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Уайтхед, набравший 24 очка. В составе хозяев отличился Дианте Гарретт, набравший 25 очков.

Накануне встречи клуб сообщил, что несколько игроков — Фалль, Понитка, Хвостов и Ильницкий — отравились, играть команде пришлось в их отсутствии.

По итогам игры красно-зеленым удалось удержать первую строку в турнирной таблице группы B.

В следующем еврокубковом матче «Локо» 12 декабря примет хорватскую «Цедевиту». До этого в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарцы встретятся с «Енисеем» (21.11) и «Астаной» (9.12).

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