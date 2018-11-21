В Симферополе выясняют обстоятельства гибели полицейского

Крым

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В Симферополе 21 ноября нашли тело сотрудника полиции

«Сегодня было обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», — цитирует «Крыминформ» слова пресс-секретаря МВД по Крыму Ольги Кондрашовой.

Она добавила, что по итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

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