В Симферополе выясняют обстоятельства гибели полицейского
Крым Наталья Евсикова
В Симферополе 21 ноября нашли тело сотрудника полиции
«Сегодня было обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», — цитирует «Крыминформ» слова пресс-секретаря МВД по Крыму Ольги Кондрашовой.
Она добавила, что по итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.
«Чтобы узаконить дом в Музыкальном, нужно, чтобы Господь Бог разверз землю»
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