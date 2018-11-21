В Краснодаре полиция не нашла коробки с вакциной от гриппа

Краснодарский край

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В Краснодаре полиция обследовала участок, на котором 19 ноября нашли коробки с вакциной от гриппа

Сотрудники полиции осмотрели несколько участков местности возле Ростовского шоссе, где предположительно могли находиться лекарства, опубликованные на фотографиях в интернете. При этом вакцины и коробки полицейские не нашли. 

«Более того — до настоящего времени не выявлен схожий по описанию участок лесополосы», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, в социальных сетях 19 ноября появились фотографии с якобы найденными в лесу у города выброшенными коробками с вакцинами «Совигрипп». Этим препаратом бесплатно прививают взрослых россиян от гриппа с 2015 года. В минздраве Краснодарского края заявили, что ведомство не располагает информацией о найденных лекарствах.

Вакцинация Здравоохранение Краснодар
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