В Краснодаре полиция не нашла коробки с вакциной от гриппа

В Краснодаре полиция обследовала участок, на котором 19 ноября нашли коробки с вакциной от гриппа

Сотрудники полиции осмотрели несколько участков местности возле Ростовского шоссе, где предположительно могли находиться лекарства, опубликованные на фотографиях в интернете. При этом вакцины и коробки полицейские не нашли.

«Более того — до настоящего времени не выявлен схожий по описанию участок лесополосы», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, в социальных сетях 19 ноября появились фотографии с якобы найденными в лесу у города выброшенными коробками с вакцинами «Совигрипп». Этим препаратом бесплатно прививают взрослых россиян от гриппа с 2015 года. В минздраве Краснодарского края заявили, что ведомство не располагает информацией о найденных лекарствах.