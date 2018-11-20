Кубанский минздрав открестился от выброшенных в лесу вакцин

В минздраве Краснодарского края заявили, что ведомство не располагает информацией о якобы выброшенной в лесу вакцине от гриппа

«Министерство здравоохранения Краснодарского края не владеет информацией, подтверждающей сообщение о якобы выброшенных коробах с вакциной. Все партии федеральных поставок были развезены по лечебным учреждениям, задействованным в проведении вакцинации», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается также, что не известно, где и с какой целью были сделаны фотографии: автор фото в первоисточнике не назван, а конкретное местонахождение коробок не установлено.

При этом ранее в компании «Нацимбио» (входит в Ростех) сообщили агентству, что партия медикаментов с указанной на найденных коробках серией была распределена между двумя медучреждениями, и обоим получателям препарат передали 8 ноября без нарушений условий госконтракта, в срок и с соблюдением всех требований по транспортировке. В пресс-службе Ростеха заявили, что вакцины были поставлены заказчику в полном объеме. Таким образом, отметили в «Нацимбио», препарат попал в лесополосу уже после передачи груза в медучреждение.

В управлении здравоохранения Краснодара в свою очередь сообщили, что из краснодарских поликлиник вакцины не пропадали.

«Во всех медицинских учреждениях города завершены проверки — ревизия всех остатков вакцины. Проверено, сколько вакцины из этой серии использовано, сколько осталось. Проверка показала, что во всех поликлиниках Краснодара факты пропажи вакцины отсутствуют», — цитирует начальника управления Екатерину Устинову РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, фотографии с якобы найденными в лесу у города выброшенными коробками с вакцинами «Совигрипп» 19 ноября опубликовал паблик «Типичный Краснодар». Этим препаратом бесплатно прививают взрослых россиян от гриппа с 2015 года.