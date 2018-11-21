В Краснодаре приставы арестовали у организации более 200 машин

В Краснодаре судебные приставы арестовали у фирмы автомобили на 33 млн рублей

Организация по сдаче техники в аренду в Прикубанском округе Краснодара не оплатила почти 28 млн рублей налогов. Еще 5 млн рублей фирма задолжала юридическим и физическим лицам.

Во время взыскания долга судебный пристав объявила в розыск машины, которые принадлежат должнику.

Позже на посту ДПС задержали грузовик ЗИЛ. Сотрудники ФССП сопроводили машину до автобазы, которая арендует технику у должника. На ней приставы нашли 30 разных автомобилей: легковые и грузовые машины, внедорожники, автокраны, автовышку, Газель и даже УАЗ-«буханку». Весь транспорт описали и арестовали.

Арестованное имущество позже отправят на принудительную реализацию. Полученными деньгами оплатят долг в 33 млн рублей.