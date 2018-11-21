Путин проведет в Анапе совещание по развитию военной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет в Анапе совещание с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса

Эта встреча станет заключительной в серии совещаний по военной тематике.

Мероприятие состоится в Анапе на базе военного инновационного технополиса «Эра». На нем обсудят вопросы реализации государственной программы вооружений в части капитального строительства объектов военной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра». Первую очередьобъекта на площади 170 тыс. кв. метров построили за 155 дней.

18 сентября технополис «Эра» начал работу. В лабораторном кластере работают 37 предприятий, среди которых крупные концерны, например, «Калашников», а также исследовательские команды-стартапы. Совместно они займутся реализацией 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем.