Путин проведет в Анапе совещание по развитию военной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет в Анапе совещание с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса
Эта встреча станет заключительной в серии совещаний по военной тематике.
Мероприятие состоится в Анапе на базе военного инновационного технополиса «Эра». На нем обсудят вопросы реализации государственной программы вооружений в части капитального строительства объектов военной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра». Первую очередьобъекта на площади 170 тыс. кв. метров построили за 155 дней.
18 сентября технополис «Эра» начал работу. В лабораторном кластере работают 37 предприятий, среди которых крупные концерны, например, «Калашников», а также исследовательские команды-стартапы. Совместно они займутся реализацией 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем.
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