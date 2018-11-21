Сотрудник РЖД из Ростова получил десять лет колонии за взятку в 64 млн рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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В Краснодарском крае суд вынес приговор сотруднику РЖД, которого обвиняли в получении крупной взятки

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта Виктор Филиппенков с февраля 2016 года до мая 2017 года получил от двух коммерческих организаций около 64 млн рублей. За эти деньги он помогал компаниям заключать договоры подряда с РЖД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Крыловский районный суд приговорил обвиняемого к десяти годам колонии строгого режима и 170 млн рублей штрафа.

Взятка РЖД
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