В Армавире в общежитии нашли мертвую женщину

Краснодарский край

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В общежитии на улице Тургенева в Армавире обнаружили тело 55-летней женщины

В пресс-службе СО СУ СК России по Армавиру порталу Юга.ру сообщили, что пенсионерка совершила самоубийство в своей комнате 16 ноября.

«Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, жила на одну пенсию. Перед тем как покончить с собой, она сказала соседям, что если завтра не выйдет из комнаты, пусть вызывают скорую помощь и полицию», — рассказал порталу Юга.ру старший следователь СО СУ СК РФ по Армавиру Дмитрий Ильин.

На следующий день соседи не смогли достучаться до женщины и вызвали полицию. Правоохранители открыли дверь и обнаружили пенсионерку мертвой.

По факту произошедшего проводится проверка.

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