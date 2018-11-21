В Майкопе заложили сад японской сакуры

Адыгея

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В Майкопе 19 ноября возле Государственного музея искусства народов Востока высадили 63 саженца японской сакуры

Акция приурочена к 25-летию Майкопского государственного технологического университета и 100-летию музея, которые отмечают в этом году.

Идея создания вишневого сада принадлежит президенту МГТУ, Госсоветнику Адыгеи Аслану Тхакушинову и директору музея Нафисет Кушу. Вместе со студентами и преподавателями вуза они посадили первое деревце.

«Японская вишня — дерево не капризное, поэтому саженцы быстро приживутся и зацветут уже будущей весной», — отметили в пресс-службе МГТУ.

Напомним, пять лет назад во дворе музея уже высадили шесть саженцев сакуры. 

Майкоп Растениеводство
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