В Крыму в ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб, шестеро пострадали

Крым

Распечатать

В Крыму 21 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще шестеро получили ранения

Авария произошла в 8:20 на трассе Симферополь — Джанкой, в районе поворота на село Первомайское. Там столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следующий по маршруту Саки — Симферополь.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, один человек погиб», — рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

ДТП Крым
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армавире в общежитии нашли мертвую женщину
На Кубани после ДТП перевернулась машина скорой помощи
В Майкопе заложили сад японской сакуры
Брату экс-главы Дагестана продлили арест на три месяца
В Армавире пропал без вести руководитель медицинского центра
В Крыму в ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб, шестеро пострадали

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале