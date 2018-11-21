В Крыму в ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб, шестеро пострадали

В Крыму 21 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще шестеро получили ранения

Авария произошла в 8:20 на трассе Симферополь — Джанкой, в районе поворота на село Первомайское. Там столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следующий по маршруту Саки — Симферополь.



«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, один человек погиб», — рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.