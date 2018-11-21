В Ростовской области при пожаре погиб один человек

Ростовская область

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В Куйбышевском районе Ростовской области 20 ноября произошел пожар, в котором погиб человек

Сообщение о возгорании в хуторе Крюково на улице Южной поступило сотрудникам МЧС в 19:40. Пожарные выехали на место и потушили огонь в 20:07. Площадь возгорания составила 12 кв. метров.

В результате происшествия погиб один человек. По факту пожара проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС Пожары
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