В Кисловодске открылся крупнейший в Европе бассейн

На базе ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске состоялось торжественное открытие крупнейшего в Европе плавательного бассейна

Он отметил, что новый водный комплекс построен с учетом требований Международной федерации плавания, а также пожеланий тренеров и спортсменов. Размер бассейна на 13 дорожек — 33 на 25 метров.

«Мы открываем новый бассейн, и по словам ребят, которые уже опробовали эту замечательную воду, это один из лучших тренировочных бассейнов, который позволяет проводить занятия по водному поло, синхронному плаванию и плаванию на короткой воде», — сказал министр.

Комплекс расположен на верхней базе филиала центра «Юг Спорт» на высоте 1400 метров над уровнем моря (гора Малое Седло, верхняя станция канатной дороги), что позволит спортсменам тренироваться в уникальных условиях. Колобков подчеркнул, что центр в Кисловодске имеет большое значение для подготовки спортсменов национальных команд, так как является единственной в стране спортивно-тренировочной базой, которая располагается в условиях среднегорья.

Реконструкцию кисловодского филиала ФГБУ «Юг Спорт», которая проводится в рамках ФЦП, планируется завершить в 2019 году, сообщили в пресс-службе учреждения. Отмечается, что на реконструированных объектах смогут заниматься и рядовые горожане.

Федеральная спортивная база «Юг Спорт» — крупнейшая на юге страны база Минспорта РФ для подготовки сборных и клубных команд. Филиалы есть в Сочи и Кисловодске. Новый комплекс в Кисловодске расположен на месте Олимпийского комплекса, где почти 30 лет не делался капремонт, а инфраструктура была изношена более чем на 70%. В рамках работ по реконструкции на этом месте появился новый легкоатлетический стадион, современные тренажерные залы, построена кроссовая трасса, гостиница и другие объекты.