В Ростове произошел пожар в общежитии медуниверситета

Около 350 человек эвакуировали из общежития Ростовского государственного медуниверситета из-за пожара

Возгорание в корпусе общежития по ул. Ленина произошло около 15:45. Пожар был ликвидирован в течение получаса.

«Площадь пожара составила 20 кв. метров. Проведена эвакуация, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В тушении были задействованы 38 человек и 9 единиц техники.

Причины возгорания выясняются.