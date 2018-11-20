В Ростове произошел пожар в общежитии медуниверситета
Ростовская область Елена Лободина
Около 350 человек эвакуировали из общежития Ростовского государственного медуниверситета из-за пожара
Возгорание в корпусе общежития по ул. Ленина произошло около 15:45. Пожар был ликвидирован в течение получаса.
«Площадь пожара составила 20 кв. метров. Проведена эвакуация, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В тушении были задействованы 38 человек и 9 единиц техники.
Причины возгорания выясняются.
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