Цена за газ для жителей Краснодара с 2019 года не изменится
В ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» заявили, что из-за смены поставщика цена на газ для населения не изменится
Как сообщали Юга.ру, с нового 2019 года жителям Краснодара и пригородов газ будет поставлять не АО «Краснодаргоргаз», а ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единый поставщик природного газа в Краснодарском крае.
В связи с этим в ноябре около 300 тысяч краснодарцев через «Почту России» получили уведомления с офертой, которую необходимо заполнить и подписать, после чего бланк нужно опустить в специальный ящик в любом почтовом отделении города.
20 ноября руководство «Газпром межрегионгаз Краснодар» распространило официальное заявление в связи с появившейся с сети информацией о якобы предстоящем повышении цен «на 1 рубль за каждый кубометр газа». Авторы этих сообщений призывают из-за этого не заключать договоры с новым поставщиком.
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В компании заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«Во-первых, роста цены газа для населения в связи со сменой поставщика не произойдет. Во-вторых, законодательство РФ не допускает поставку газа без договора с потребителем. Следовательно, при отсутствии договора (к чему призывают "доброжелатели"), у компании ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" не будет законных оснований для поставки газа жителям, не заключившим договор. И, в-третьих, "Газпром межрегионгаз Краснодар" оставляет за собой право на судебное преследование лиц, целенаправленно наносящих ущерб деловой репутации компании», — говорится в заявлении.
Получить дополнительную информацию о заключении договоров и заполнении оферт можно по телефонам горячей линии: 8(958)709-03-55 и 8(958)609-70-77.
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