Цена за газ для жителей Краснодара с 2019 года не изменится

В ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» заявили, что из-за смены поставщика цена на газ для населения не изменится

Как сообщали Юга.ру, с нового 2019 года жителям Краснодара и пригородов газ будет поставлять не АО «Краснодаргоргаз», а ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единый поставщик природного газа в Краснодарском крае.

В связи с этим в ноябре около 300 тысяч краснодарцев через «Почту России» получили уведомления с офертой, которую необходимо заполнить и подписать, после чего бланк нужно опустить в специальный ящик в любом почтовом отделении города.

20 ноября руководство «Газпром межрегионгаз Краснодар» распространило официальное заявление в связи с появившейся с сети информацией о якобы предстоящем повышении цен «на 1 рубль за каждый кубометр газа». Авторы этих сообщений призывают из-за этого не заключать договоры с новым поставщиком.