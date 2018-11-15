«Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнил о бесплатном оформлении договора на поставку газа

Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнило, что за оформление договоров поставки газа для жителей Краснодара плата не взимается и производится исключительно работниками компании

Как сообщали Юга.ру, с нового 2019 года жителям Краснодара и пригородов газ будет поставлять не АО «Краснодаргоргаз», а ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единый поставщик природного газа в Краснодарском крае. С этой даты оплату за газ надо будет переводить в адрес «Газпром межрегионгаз Краснодар», роста цен из-за смены поставщика не будет.

В газете «Кубанские новости» от 2 октября был опубликован публичный договор, в котором подробно отражены аспекты взаимоотношений поставщика и абонента. Ознакомиться с ними можно также на сайте мргкраснодар.рф.

Через «Почту России» жители краевой столицы начали получать от «Газпром межрегионгаз Краснодар» оферты на заключение договоров поставки газа.

«Несмотря на однозначные и неоднократные заявления руководства ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" о бесплатном оформлении договора поставки газа, появляются беспочвенные слухи о платности этой услуги. Такая информация ни в коей мере не соответствует действительности», — подчеркнули в руководстве компании.

Тех, кто столкнулся с попытками оказать услугу оформления договора за деньги, просят сообщать о таких фактах в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по телефонам в Краснодаре: 279-25-09, 279-27-94, 279-27-49, 279-25-81.