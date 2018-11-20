В аэропорту Краснодара экстренно сел самолет силовиков с отказавшим двигателем

Самолет «Даймонд-42» одного из силовых ведомств вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара 20 ноября

«В 11:48 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку четырехместный двухдвигательный самолет Diamond. Посадка прошла благополучно. На борту находились два члена экипажа», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропортов Краснодарского края.

По информации «Интерфакса», самолет направлялся в Симферополь. Он принадлежал одной из силовых структур.

Ранее появлялась информация, что самолет относится к Минобороны РФ, однако в ведомстве это опровергли.

Diamond DA42Т — легкий многоцелевой четырехместный самолет. Дальность полета составляет 1475 км. Помимо учебных целей, его используют для аэрофото- и видеосъемки и аэроразведки.