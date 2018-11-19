Под Черкесском произошло землетрясение

Карачаево-Черкесия

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В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики днем 19 ноября зафиксировали подземные толчки

Землетрясение произошло в 13:24 на расстоянии 4 км от Усть-Джегуты и в 9 км от Черкесска на глубине 5 км. Магнитуда составила 3,5, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии рассказали, что на территории Усть-Джегутинского района подземные толчки не ощущались, сообщений от местных жителей не поступало, пострадавших и разрушений нет, жизнедеятельность не нарушена.

Как сообщали Юга.ру, 2 ноября в Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение.

Землетрясения МЧС Черкесск
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