В Ростове мужчина покончил с собой в СИЗО

В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону 16 ноября нашли тело мужчины, который покончил с собой

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, задержанного доставили в следственный изолятор по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Сотрудники СИЗО оставили его в помещении для временного содержания. Там он находился один. Через несколько часов его нашли мертвым. При предварительном осмотре тела следов насилия не обнаружили.

По факту происшествия проводится проверка.