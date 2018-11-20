В Ростове мужчина покончил с собой в СИЗО

Ростовская область

Распечатать

В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону 16 ноября нашли тело мужчины, который покончил с собой

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, задержанного доставили в следственный изолятор по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Сотрудники СИЗО оставили его в помещении для временного содержания. Там он находился один. Через несколько часов его нашли мертвым. При предварительном осмотре тела следов насилия не обнаружили. 

По факту происшествия проводится проверка.

Исправительные учреждения Происшествия Ростов-на-Дону ФСИН
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В аэропорту Краснодара экстренно сел самолет силовиков с отказавшим двигателем
Студентов из Амурской области задержали за ложное сообщение о минировании политеха в Керчи
В Ростове завели дело на пьяного пассажира самолета, который пытался ударить бортпроводника ногой
В Адыгее создадут центр выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса»
На Ставрополье врачи продавали справки об инвалидности
В Ставрополе 84-летний водитель спровоцировал ДТП. Пострадала пенсионерка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале