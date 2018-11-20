На Кубани трое мужчин убили женщину и ее сожителя из-за наследства

В Краснодаре троих мужчин будут судить за двойное убийство из-за наследства

Следствие установило, что из-за раздела квартиры умершей родственницы 55-летняя женщина ссорилась с 44-летним мужчиной, интересы которого в суде представлял его 61-летний отец. Последний вместе со своим 60-летним знакомым днем 25 декабря 2017 года приехал к дому женщины в поселке Кутаис Горячего Ключа, чтобы поговорить.

Во время встречи между людьми произошел конфликт, после чего отец наследника несколько раз ударил хозяйку дома и задушил ее. В это время его знакомый находился в соседней комнате вместе с 62-летним сожителем женщины. Чтобы скрыть первое преступление, мужчина убедил своего компаньона убить пенсионера. После этого 60-летний мужчина ударил заведомо находящегося в беспомощном состоянии сожителя женщины по голове, а затем задушил электрическим кабелем.

После убийства мужчины похитили из дома имущество, тела завернули в покрывало и вывезли на автомобиле в лес, где закопали в разных местах.

На следующий день злоумышленники позвали 44-летнего родственника и вернулись в дом, чтобы скрыть следы преступления. Кроме того, мужчины забрали важные личные документы женщины, чтобы использовать их в своих целях.

Злоумышленников задержали в январе 2018 года. Против них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 4 ст. 33, п.«в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Соучастие в форме подстрекательства к убийству и убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии 62-летнего мужчины, с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325 УК РФ (Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела передали в суд.