Ростовчанин сбил лошадь и спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Астраханью

Ростовская область, Вся Россия

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В Астраханской области 19 ноября ростовчанин стал участником ДТП, в котором пострадали три человека

Авария произошла около 20:00 на 26-м км трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь. Житель Ростова-на-Дону, управляя автомобилем Mazda, сбил лошадь. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился житель Калмыкии.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир машины Lada Granta, а также пассажир иномарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

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Ростовчанин сбил лошадь и спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Астраханью

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