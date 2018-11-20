Ростовчанин сбил лошадь и спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Астраханью

В Астраханской области 19 ноября ростовчанин стал участником ДТП, в котором пострадали три человека

Авария произошла около 20:00 на 26-м км трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь. Житель Ростова-на-Дону, управляя автомобилем Mazda, сбил лошадь. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился житель Калмыкии.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир машины Lada Granta, а также пассажир иномарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.