На Кубани будут судить серийного вора, который похитил имущество на 2 млн рублей

В Калининском районе будут судить мужчину, который обвиняется в хищении 2 млн рублей

По версии следствия, 34-летний житель Динского района по вечерам проникал в дома местных жителей. Для этого он взламывал замки или пролазил через оконные проемы. Там он похищал ценные вещи: технику и ювелирные украшения. После кражи злоумышленник скрывался на автомобиле.

Полицейские установили причастность мужчины к 28 кражам, совершенным на территории края. Ущерб превысил 2 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска Калининского и Кореновского районов задержали мужчину. Его обвинили по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.