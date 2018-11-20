В Краснодаре водитель легковушки разбил боковое стекло скорой помощи
В Краснодаре проводят проверку после конфликта с участием водителя скорой помощи
Инцидент произошел 18 ноября на улице Уральской. В полицию обратился водитель машины скорой помощи и сообщил, что у него произошел конфликт с водителем иномарки. По его словам, мужчина разбил боковое стекло служебной машины. Это подтвердили двое фельдшеров, которые находились в салоне скорой помощи.
На следующий день сотрудники полиции установили, что нападавшим был 31-летний местный житель. Во время допроса он отрицал, что повредил стекло скорой помощи.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Местному жителю, повредившему служебный автомобиль, грозит штраф, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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