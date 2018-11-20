В Краснодаре водитель легковушки разбил боковое стекло скорой помощи

В Краснодаре проводят проверку после конфликта с участием водителя скорой помощи

Инцидент произошел 18 ноября на улице Уральской. В полицию обратился водитель машины скорой помощи и сообщил, что у него произошел конфликт с водителем иномарки. По его словам, мужчина разбил боковое стекло служебной машины. Это подтвердили двое фельдшеров, которые находились в салоне скорой помощи.

На следующий день сотрудники полиции установили, что нападавшим был 31-летний местный житель. Во время допроса он отрицал, что повредил стекло скорой помощи.