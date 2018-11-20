В Дагестане после проверки пожарной безопасности закрыли ночной клуб
Дагестан Ксения Мареич
Прокуратура Кировского района Махачкалы проверила работу развлекательного заведения «Аура»
Во время проверки выявили нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, противодействия терроризму, трудового и гражданского законодательства.
Кировским районным судом Махачкалы удовлетворены исковые требования прокуратуры Кировского района города о запрете деятельности развлекательного клуба «Аура» до полного устранения нарушений.
Также по постановлениям прокуратуры района руководство клуба оштрафовали на сумму 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
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