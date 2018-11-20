В Краснодаре горел дом на улице Коммунаров

В Краснодаре утром 20 ноября произошел пожар в жилом доме на улице Коммунаров

Сообщение о возгорании пожарные получили в 10:26.

Горело здание в одноэтажном многоквартирном доме на улице Коммунаров недалеко от Северной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара задействовали 23 человека и 6 единиц спецтехники. К 11:16 спасатели потушили огонь на площади около 20 кв. метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожарная техника остановилась на трамвайных путях и перекрыла проезд транспорта. Из-за этого на Коммунаров скопилась пробка в сторону «Авроры».