В Краснодаре горел дом на улице Коммунаров
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре утром 20 ноября произошел пожар в жилом доме на улице Коммунаров
Сообщение о возгорании пожарные получили в 10:26.
Горело здание в одноэтажном многоквартирном доме на улице Коммунаров недалеко от Северной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ликвидации пожара задействовали 23 человека и 6 единиц спецтехники. К 11:16 спасатели потушили огонь на площади около 20 кв. метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Пожарная техника остановилась на трамвайных путях и перекрыла проезд транспорта. Из-за этого на Коммунаров скопилась пробка в сторону «Авроры».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.