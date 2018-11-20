В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве, который шесть лет находился в розыске

В Краснодаре задержали жителя Владивостока, который шесть лет находился в розыске по подозрению в убийстве

По версии следствия, в июле 2012 года во Владивостоке 57-летний мужчина со своим племянников приехал к своему знакомому, чтобы выяснить с ним отношения. Во время конфликта мужчины напали на хозяина дома и избили его. После этого один из злоумышленников четыре раза выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета «Оса». Через несколько дней пострадавший умер в больнице.

После совершения преступления нападавший скрылся и шесть лет находился в федеральном розыске. Его задержали в Краснодаре.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В ведомстве уточнили, что второго соучастника избиения — племянника задержанного осудили еще в 2014 году. Суд признал его виновным по той же статье УК РФ и приговорил к восьми годам и семи месяцам лишения свободы.