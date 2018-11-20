В Тбилисском районе рекордно вырос объем надоя молока

В хозяйствах Тбилисского района надои впервые превысили 7 тыс. кг молока на фуражную корову

По состоянию на 19 ноября 2018 года работники Молочнотоварной фермы № 2 надоили по 7 тыс. 760 кг молока на фуражную корову. Некоторые доярки установили собственный рекорд, надоив более 8 тыс. кг.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин 19 ноября посетил предприятие и выразил благодарность коллективу.

«Это значимое событие для всего Тбилисского района. Уверен, что ваше предприятие с его огромным производственным потенциалом и

сплоченным коллективом добьется еще больших достижений. Желаю благополучия, достатка, позитивных жизненных событий, неиссякаемой

энергии, дружной атмосферы и оптимистического настроения, высоких целей и новых побед!» — обратился Ильин к работникам фермы.

Сейчас на МТФ № 2 содержатся 2 тыс. 426 голов крупного рогатого скота, в том числе 936 коров. Валовой надой молока с начала 2018 года составил 7 тыс. 263 тонны. На ферме работают более 60 человек.

На заводе ведут масштабное строительство и реконструкцию производственных помещений, благоустраивают территории. За период с 2013 по 2018 годы здесь построили три производственных помещения для беспривязного содержания молодняка, три корпуса для содержания дойного стада на 600 голов, а также теневые навесы для всего поголовья крупного рогатого скота.

ЗАО им. Т. Г. Шевченко входит в число 400 эффективно работающих хозяйств агропромышленного комплекса России.