В Адыгее лесорубов обязали предоставлять видеоотчеты о работе на делянках

Проблему незаконных рубок леса в Адыгее планируют решить через ужесточение контроля за арендаторами делянок

По информации начальника управления лесами Адыгеи Рашида Бельмехова, с начала года в республике зафиксировано десять фактов незаконных вырубок, объем которых составил около 400 кубометров. По девяти случаям правоохранительные органы возбудили уголовные дела, по одному — административное.

Глава Адыреи Мурат Кумпилов поручил республиканскому управлению лесами вести фото- и видеоотчеты на всех легальных вырубках, что позволит усилить контроль за соблюдением законности и объемами добываемой древесины. Руководитель республики также поручил изучить опыт других регионов и проработать меры для борьбы с браконьерами и легализации деятельности предприятий лесоперерабатывающей отрасли.

«Незаконные рубки леса и нелегальный оборот древесины необходимо полностью пресечь. Контролирующие ведомства должны усилить свою деятельность. Вовлекайте в эту работу Союз лесопромышленников Адыгеи, природоохранные организации. Наша задача — обеспечить прозрачную и открытую работу отрасли. Это значительный резерв для пополнения бюджета республики», — подчеркнул Кумпилов.

С начала года полиция проверила 18 деревообрабатывающих цехов и более 150 автотранспортных средств, перевозивших древесину. Все сведения о договорах, а также о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях вносятся в единую автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Налоговая служба по результатам проверок за 2017–2018 годы доначислила налогов и сборов свыше 30 млн рублей.