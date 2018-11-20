Глава Адыгеи поручил усилить борьбу с нарушителями ПДД
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился усилить взаимодействие полиции и органов местного самоуправления по профилактике дорожных происшествий
Кумпилов рекомендовал арестовывать нарушителей ПДД.
«Наказание должно быть неотвратимым, только тогда можно говорить об изменении ситуации на дорогах. Используйте административные аресты, освещайте факты злостных нарушений в СМИ. Особое внимание следует уделить нарушителям, повторно садящимся за руль в нетрезвом виде», — сказал Мурат Кумпилов.
По данным начальника УГИБДД МВД по Республике Адыгея Александра Курпаса, благодаря принятым мерам количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 21%.
В 2018 году на дорогах республики зарегистрировано 442 ДТП, в которых погибло 85 и получило ранений 520 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество происшествий уменьшилось на 4, число раненных снизилось на 15 человек, количество погибших увеличилось на 7 человек.
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