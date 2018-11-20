Детские народные хоры Адыгеи стали лауреатами всероссийского хорового фестиваля

По итогам конкурсного отбора два коллектива Адыгеи стали призерами Всероссийского хорового фестиваля

Торжественное награждение победителей и гала-концерт состоялись 18 ноября в колонном зале Дома союзов в Москве.

Лауреатом II степени в категории «Профессиональные детские народные хоры» стал детский фольклорный ансамбль детской школы искусств № 6 из Майкопа. Лауреатом III степени в категории «Любительские детские народные хоры» стал народный молодежный вокальный ансамбль «Долина» творческого объединения «Звонница» из Майкопа. На гала-концерте они исполнили шуточную песню запорожских казаков «Стукалка-грюкалка».

В финальном конкурсе приняли участие 28 хоров и ансамблей — победителей окружного этапа фестиваля из 25 регионов России. Их оценивало профессиональное жюри во главе с художественным руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко.