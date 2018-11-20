Детские народные хоры Адыгеи стали лауреатами всероссийского хорового фестиваля
По итогам конкурсного отбора два коллектива Адыгеи стали призерами Всероссийского хорового фестиваля
Торжественное награждение победителей и гала-концерт состоялись 18 ноября в колонном зале Дома союзов в Москве.
Лауреатом II степени в категории «Профессиональные детские народные хоры» стал детский фольклорный ансамбль детской школы искусств № 6 из Майкопа. Лауреатом III степени в категории «Любительские детские народные хоры» стал народный молодежный вокальный ансамбль «Долина» творческого объединения «Звонница» из Майкопа. На гала-концерте они исполнили шуточную песню запорожских казаков «Стукалка-грюкалка».
В финальном конкурсе приняли участие 28 хоров и ансамблей — победителей окружного этапа фестиваля из 25 регионов России. Их оценивало профессиональное жюри во главе с художественным руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко.
И другие события Краснодара с 19 по 25 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.