На Ставрополье пьяный водитель сбил двух школьников

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края 19 ноября автомобиль сбил двоих детей-пешеходов

ДТП произошло на улице Ленина села Пелагиада в 17:30.

По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем Lada Kalina выехал на встречку, где сбил , двух 12-летних школьников, которые шли по краю дороги.

Детей с ранениями головы и тела доставили в реанимацию больницы Ставрополя.

Установлено, что водитель был пьян. Помимо этого, за последние два года он неоднократно превышал скорость. На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ему грозит лишение водительских прав.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дети ДТП
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